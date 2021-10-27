KKTF kortlarında tenis keyfi sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında oynanan maçlarla devam ediyor.
Kategorilerde oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam ederken, oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR – FİNAL
İREM ÖZEN - ANASDTASİİA ELSHİNA 5-3 2-4 11-9
9 YAŞ ERKEKLER – FİNAL
BARAN BAŞARAN - SAİD ZEKİ AVCI 4-2 4-1
12 YAŞ ERKEKLER FİNAL
KAYA HALKSEVEN - BORA ERİN 6-2 6-2
40+ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
FRANZ BAUERNHOFER - İZZET KANAGA 3-6 2-6
BURAK GAZİ - HÜSEYİN KARASU 6-3 6-0
NURSES IRGARE - BÖRTE KAAN BARLASOĞLU 6-0 6-0
50+ ERKEKLER ROUND RUBİN
ORHUN DOĞASAL - ÜNVER BEDEVİ 6-1 6-1
ÇAĞAKAN KANSU - CHRISTOPHE DELERCE WO
TENİSE HOŞGELDİN ERKEKLER ÖN ELEME
MEHMET CİVİSİLLİ - DORUK TÜRKAY 6-3 6-7 10-7
ONUR CÖMERT - LEVENT AKAN CERİT 3-6 3-6
DENİZ BAŞ - SERKAN MESUTOĞLU 0-6 1-6
ALİ TÜZEL - SALİH AVCI 6-4 6-2
TENİSE HOŞGELDİN KADINLAR ÖN ELEME
GÜLDEN KASAP - AYŞE DAYI 6-3 5- 11-9
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