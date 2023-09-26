KKTF 2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Ligi 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

KKTF 2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Ligi iki grup da toplam 5 takımın mücadele edecek. Lefkoşa Şehir Kulübü, Pakan Spor Kulübü Derneği, Gönyeli Tenis Kulübü, Özev Spor Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü takımlarından oluşuyor.

Gruplarda oynanacak karşılaşmalar sonucunda oluşan puan durumuna göre, gruplarında ilk sırada yer alan takımların oynayacakları final karşılaşması sonucu şampiyon belirlenecek.

KKTF 2022 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Ligi karşılaşmaları 2 tek erkekler, 2 tek kızlar, 1 çift erkekler, 1 çift kızlar, 1 karışık çiftler maçları olarak oynanacaktır.

A GRUBU

1 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

2 Gönyeli Tenis Kulübü



B GRUBU

1 Lefkoşa Şehir Kulübü

2 Pakan Spor Kulübü Derneği

3 ÖZEV Spor Kulübü

KKTF 2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Ligi de oynanan B Grubu karşılaşmasında alınan sonuç;

Lefkoşa Şehir Kulübü 6 - 1 Özev Spor Kulübü

