Head&ShouldersCup’ta genç raketler kortta

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Head&Shoulders Cup Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Head&Shoulders Cup da 12 yaş kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ TEK KIZLAR - Çeyrek Final
SafıyaAkhmetova – Girne Umut Yerebakan 0/6 1/6
Nehir Gürses - Zarif Dayı 6/3 6/2
Gökçe Karamahmutoğlu - EnraÇakartaş 0/6 0/6
Gülay Meyra avcı - Vera Gazi 1/6 0/6
12 YAŞ TEK ERKEKLER - Çeyrek Final
Emre Aleks Kural - Deniz Hüseyin Önen 0/6 0/6
Toprak Ata Candan - Kıvanç Öztuğ 1/6 7/6 3/6
Devin Bedevi - Erdal Arabacıoğlu 4/6 0/6
Baran Başaran - Said Zeki Avcı 6/0 6/0
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