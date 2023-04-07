Head&ShouldersCup’ta genç raketler kortta

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Head&Shoulders Cup Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Head&Shoulders Cup da 12 yaş kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ TEK KIZLAR - Çeyrek Final

SafıyaAkhmetova – Girne Umut Yerebakan 0/6 1/6

Nehir Gürses - Zarif Dayı 6/3 6/2

Gökçe Karamahmutoğlu - EnraÇakartaş 0/6 0/6

Gülay Meyra avcı - Vera Gazi 1/6 0/6

12 YAŞ TEK ERKEKLER - Çeyrek Final

Emre Aleks Kural - Deniz Hüseyin Önen 0/6 0/6

Toprak Ata Candan - Kıvanç Öztuğ 1/6 7/6 3/6

Devin Bedevi - Erdal Arabacıoğlu 4/6 0/6

Baran Başaran - Said Zeki Avcı 6/0 6/0

