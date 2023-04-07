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Head&ShouldersCup’ta genç raketler kortta

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Head&ShouldersCup’ta genç raketler kortta
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Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Head&Shoulders Cup Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Head&Shoulders Cup da 12 yaş kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde; 
12 YAŞ TEK KIZLAR - Çeyrek Final
SafıyaAkhmetova – Girne Umut Yerebakan      0/6 1/6
Nehir Gürses - Zarif Dayı                                   6/3 6/2
Gökçe Karamahmutoğlu - EnraÇakartaş            0/6 0/6
Gülay Meyra avcı - Vera Gazi                            1/6 0/6
12 YAŞ TEK ERKEKLER - Çeyrek Final
Emre Aleks Kural - Deniz Hüseyin Önen           0/6 0/6
Toprak Ata Candan - Kıvanç Öztuğ                   1/6 7/6 3/6
Devin Bedevi - Erdal Arabacıoğlu                      4/6 0/6
Baran Başaran - Said Zeki Avcı                         6/0 6/0
 
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