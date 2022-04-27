Head&Shoulders Cup’ta şampiyonlar belirlendi

KKTF ile GBTK tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP 9-10-12-14-16 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile GBTK tesislerinde sona erdi. HEAD & SHOULDERS CUP da oynanan final maçları sonunda oluşan sıralamalar şöyle;
HEAD & SHOULDERS CUP 2022 SIRALAMALARI
8 YAŞLAR:
1.Pars Ozan
2. ArenYumurtacıoğlu
9 YAŞ KIZLAR:
1. Larin Vural
2. AnastasııaElshına
9 YAŞ ERKEKLER:
1. Said Zeki Avcı
2. Osman Aren Başaran
10 YAŞ KIZLAR:
1. Beren Başaran
2. AnastasıaElshina
10 YAŞ ERKEKLER:
1. Baran Başaran
2. Deniz Varoğlu
12 YAŞ KIZLAR:
1. DanıelaAgafonova
2. Sevinç Oğan
12 YAŞ ERKEKLER:
1. Hasan Aras Duman
2. Baran Başaran
14 YAŞ KIZLAR:
1. Sahil Ece Yerebakan
2. Hayat Çakmak
14 YAŞ ERKEKLER:
1. Enver Ada Gençel
2. Konstantin Kan
16 YAŞ KIZLAR:
1. Kayra Yüceer
2. Selin Önal
16 YAŞ ERKEKLER:
1. Ersel Kalfaoğlu
2. Turgay Vural Hıdıroğlu
13+ KADINLAR:
1. OksanaPıddubna
2. Azra Seray Yalkıç
13+ ÇİFT ERKEKLER:
1. Imad Amer / AhmedChaudhary Muhammed
2. Ersel Kalfaoğlu / Kemal Türker
13+ ERKEKLER:
1. AhmedChaudhary Muhammed
2. Abdelrahman Al Bitar
40+ ERKEKLER:
1. Sercan Erozan
2. NursesIrgare
50+ ERKEKLER:
1. AaronFlamson
2. Jean ChrıstoheSchrotter
TENİSE HOŞ GELDİN KADINLAR
1. Sıla Gül
2. Gülden Kasap
TENİSE HOŞ GELDİN ERKEKLER
1. Uraz Şentürk
2. Önder Şentürk
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