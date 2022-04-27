Head&Shoulders Cup’ta şampiyonlar belirlendi

KKTF ile GBTK tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP 9-10-12-14-16 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile GBTK tesislerinde sona erdi. HEAD & SHOULDERS CUP da oynanan final maçları sonunda oluşan sıralamalar şöyle;

HEAD & SHOULDERS CUP 2022 SIRALAMALARI

8 YAŞLAR:

1.Pars Ozan

2. ArenYumurtacıoğlu

9 YAŞ KIZLAR:

1. Larin Vural

2. AnastasııaElshına

9 YAŞ ERKEKLER:

1. Said Zeki Avcı

2. Osman Aren Başaran

10 YAŞ KIZLAR:

1. Beren Başaran

2. AnastasıaElshina

10 YAŞ ERKEKLER:

1. Baran Başaran

2. Deniz Varoğlu

12 YAŞ KIZLAR:

1. DanıelaAgafonova

2. Sevinç Oğan

12 YAŞ ERKEKLER:

1. Hasan Aras Duman

2. Baran Başaran

14 YAŞ KIZLAR:

1. Sahil Ece Yerebakan

2. Hayat Çakmak

14 YAŞ ERKEKLER:

1. Enver Ada Gençel

2. Konstantin Kan

16 YAŞ KIZLAR:

1. Kayra Yüceer

2. Selin Önal

16 YAŞ ERKEKLER:

1. Ersel Kalfaoğlu

2. Turgay Vural Hıdıroğlu

13+ KADINLAR:

1. OksanaPıddubna

2. Azra Seray Yalkıç

13+ ÇİFT ERKEKLER:

1. Imad Amer / AhmedChaudhary Muhammed

2. Ersel Kalfaoğlu / Kemal Türker

13+ ERKEKLER:

1. AhmedChaudhary Muhammed

2. Abdelrahman Al Bitar

40+ ERKEKLER:

1. Sercan Erozan

2. NursesIrgare

50+ ERKEKLER:

1. AaronFlamson

2. Jean ChrıstoheSchrotter

TENİSE HOŞ GELDİN KADINLAR

1. Sıla Gül

2. Gülden Kasap

TENİSE HOŞ GELDİN ERKEKLER

1. Uraz Şentürk

2. Önder Şentürk

