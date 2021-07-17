Head&Shoulders Cup’ta şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 1-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Head&Shoulders Cup,GBTK kortlarında oynanan muhteşem final maçları ile tamamlandı.
Yüksek sayıda katılımın olduğu 8-9-10-12-14-16 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve lisanssız ‘’Tenise Hoş Geldin’’ kategorilerinden oluşan Head&ShouldersCup’dason gün oynanan final karşılaşmaları sonrasında şampiyonlar belirlendi.
Head&ShouldersCup’da son final karşılaşmalarıalınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şu şekilde;
13+ BÜYÜK KADINLAR –Final
AZRA SERAY YALKIÇ - ÖZAY BARUTCU 6/1 6/1
13+ BÜYÜK ERKEKLER - Final
AHMED CHAUDHARY MUHAMMED - IMAD AMER 6/0 6/2
13+ BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER - Final
Imad Amer / Kemal Türker - AhmedChaudhary / Arsen Güvensoy 6/3 7/6
SENYÖR 40+ ERKEKLER - Final
İZZET KANAGA - SERCAN EROZAN 1/6 1/6
13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ KADINLAR – Final
SİBEL ÖZAKSAKAL - ZEKİYE NAZ TOPAL 6/0 6/0
13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ ERKEKLER – Final
MAİN FAYEZ ABUSHAİKHA - ATİLLA RATİP 7/5 6/1
HEAD & SHOULDERS CUP KATEGORİLERİ SIRALAMALARI:
0-8 YAŞ 2. Sİ POYRAZ VURAL
0-8 YAŞ 2. Sİ DİLAY İPEKDAL
0-8 YAŞ 1. Sİ DORUK GÜLERYÜZ
0-8 YAŞ 1. Sİ MÜYESSER EKİN GENÇEL
9 YAŞ KIZLAR 2. Sİ DENİZ ABDULLAHOĞLU
9 YAŞ KIZLAR 1. Sİ BARAN BAŞARAN
9 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ DENİZ VAROĞLU
9 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ BARAN BAŞARAN
10 YAŞ KIZLAR 2. Sİ ENRA ÇAKARTAŞ
10 YAŞ KIZLAR 2. Sİ DENİZ ABDULLAHOĞLU
10 YAŞ KIZLAR 1. Sİ MEYRA ESER
10 YAŞ KIZLAR 1. Sİ GİRNE UMUT YEREBAKAN
10 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ BARAN BAŞARAN
10 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ ÇINAR ELMALI
10 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ ASIM ARAS ASTAN
10 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ DAMİR FAHRİOĞLU
12 YAŞ KIZLAR 2. Sİ ARYA SARIBAŞ
12 YAŞ KIZLAR 1. Sİ ALMİRA AKŞAHİN
12 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ KAYA HALKSEVEN
12 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ ENVER ADA GENÇEL
14 YAŞ KIZLAR 2. Sİ EKİN KARASU
14 YAŞ KIZLAR 1. Sİ SELİN ÖNAL
14 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ TOPRAK BERKOL
14 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ BATUR EVRE
16 YAŞ KIZLAR 2. Sİ KAYRA YÜCEER
16 YAŞ KIZLAR 1. Sİ SELİN ÖNAL
16 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ ERSEL KALFAOĞLU
16 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ TURGAY VURAL HIDIROĞLU
BÜYÜK KADINLAR 2. Sİ ÖZAY BARUTCU
BÜYÜK KADINLAR 1. Sİ AZRA SERAY YALKIÇ
BÜYÜK ERKEKLER 2. Sİ İMAD AMER
BÜYÜK ERKEKLER 1. Sİ AHMED CHAUDHARY MUHAMMED
Büyük çift erkekler 2.si AhmedChaudhary Muhammed / Arsen Güvensoy
BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER 1. Sİ İMAD AMER / KEMAL TÜRKER
SENYÖR 30+ ERKEKLER 2. Sİ İGOR ERMAKOV
SENYÖR 30+ ERKEKLER 1. Sİ DİMİTRİ CEBOTARİ
SENYÖR 40+ ERKEKLER 2. Sİ İZZET KANAGA
SENYÖR 40+ ERKEKLER 1. Sİ SERCAN EROZAN
SENYÖR 50+ ERKELER 2. Sİ ÇAĞAKAN KANSU
SENYÖR 50+ ERKELER 1. Sİ AARON FLAMSON
SENYÖR 50+ ÇİFT ERKEKLER 2. Sİ TUNCEL TÜRKER
SENYÖR 50+ ÇİFT ERKEKLER 1. Sİ AARON FLAMSON
TENİSE HOŞ GELDİN KATEGORİSİ KADINLAR 2. Sİ ZEKİYE NAZ TOPAL
TENİSE HOŞ GELDİN KATEGORİSİ KADINLAR 1. Sİ SİBEL ÖZAKSAKAL
TENİSE HOŞ GELDİN KATEGORİSİ ERKEKLER 2. Sİ ATİLLA RATİP
TENİSE HOŞ GELDİN KATEGORİSİ ERKEKLER 1. Sİ MAİN FAYEZ ABUSHAİKHA
Yüksek sayıda katılımın olduğu 8-9-10-12-14-16 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve lisanssız ‘’Tenise Hoş Geldin’’ kategorilerinden oluşan Head&ShouldersCup’dason gün oynanan final karşılaşmaları sonrasında şampiyonlar belirlendi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 1-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Head&Shoulders Cup,GBTK kortlarında oynanan muhteşem final maçları ile tamamlandı.