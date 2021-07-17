Head&Shoulders Cup’ta şampiyonlar belirlendi

Yüksek sayıda katılımın olduğu 8-9-10-12-14-16 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve lisanssız ‘’Tenise Hoş Geldin’’ kategorilerinden oluşan Head&ShouldersCup’dason gün oynanan final karşılaşmaları sonrasında şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 1-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Head&Shoulders Cup,GBTK kortlarında oynanan muhteşem final maçları ile tamamlandı.

Yüksek sayıda katılımın olduğu 8-9-10-12-14-16 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve lisanssız ‘’Tenise Hoş Geldin’’ kategorilerinden oluşan Head&ShouldersCup’dason gün oynanan final karşılaşmaları sonrasında şampiyonlar belirlendi.

Head&ShouldersCup’da son final karşılaşmalarıalınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şu şekilde;

13+ BÜYÜK KADINLAR –Final

AZRA SERAY YALKIÇ - ÖZAY BARUTCU 6/1 6/1

13+ BÜYÜK ERKEKLER - Final

AHMED CHAUDHARY MUHAMMED - IMAD AMER 6/0 6/2

13+ BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER - Final

Imad Amer / Kemal Türker - AhmedChaudhary / Arsen Güvensoy 6/3 7/6

SENYÖR 40+ ERKEKLER - Final

İZZET KANAGA - SERCAN EROZAN 1/6 1/6

13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ KADINLAR – Final

SİBEL ÖZAKSAKAL - ZEKİYE NAZ TOPAL 6/0 6/0

13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ ERKEKLER – Final

MAİN FAYEZ ABUSHAİKHA - ATİLLA RATİP 7/5 6/1

HEAD & SHOULDERS CUP KATEGORİLERİ SIRALAMALARI:

0-8 YAŞ 2. Sİ POYRAZ VURAL

0-8 YAŞ 2. Sİ DİLAY İPEKDAL

0-8 YAŞ 1. Sİ DORUK GÜLERYÜZ

0-8 YAŞ 1. Sİ MÜYESSER EKİN GENÇEL

9 YAŞ KIZLAR 2. Sİ DENİZ ABDULLAHOĞLU

9 YAŞ KIZLAR 1. Sİ BARAN BAŞARAN

9 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ DENİZ VAROĞLU

9 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ BARAN BAŞARAN

10 YAŞ KIZLAR 2. Sİ ENRA ÇAKARTAŞ

10 YAŞ KIZLAR 2. Sİ DENİZ ABDULLAHOĞLU

10 YAŞ KIZLAR 1. Sİ MEYRA ESER

10 YAŞ KIZLAR 1. Sİ GİRNE UMUT YEREBAKAN

10 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ BARAN BAŞARAN

10 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ ÇINAR ELMALI

10 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ ASIM ARAS ASTAN

10 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ DAMİR FAHRİOĞLU

12 YAŞ KIZLAR 2. Sİ ARYA SARIBAŞ

12 YAŞ KIZLAR 1. Sİ ALMİRA AKŞAHİN

12 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ KAYA HALKSEVEN

12 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ ENVER ADA GENÇEL

14 YAŞ KIZLAR 2. Sİ EKİN KARASU

14 YAŞ KIZLAR 1. Sİ SELİN ÖNAL

14 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ TOPRAK BERKOL

14 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ BATUR EVRE

16 YAŞ KIZLAR 2. Sİ KAYRA YÜCEER

16 YAŞ KIZLAR 1. Sİ SELİN ÖNAL

16 YAŞ ERKEKLER 2. Sİ ERSEL KALFAOĞLU

16 YAŞ ERKEKLER 1. Sİ TURGAY VURAL HIDIROĞLU



BÜYÜK KADINLAR 2. Sİ ÖZAY BARUTCU

BÜYÜK KADINLAR 1. Sİ AZRA SERAY YALKIÇ

BÜYÜK ERKEKLER 2. Sİ İMAD AMER

BÜYÜK ERKEKLER 1. Sİ AHMED CHAUDHARY MUHAMMED

Büyük çift erkekler 2.si AhmedChaudhary Muhammed / Arsen Güvensoy

BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER 1. Sİ İMAD AMER / KEMAL TÜRKER

SENYÖR 30+ ERKEKLER 2. Sİ İGOR ERMAKOV

SENYÖR 30+ ERKEKLER 1. Sİ DİMİTRİ CEBOTARİ

SENYÖR 40+ ERKEKLER 2. Sİ İZZET KANAGA

SENYÖR 40+ ERKEKLER 1. Sİ SERCAN EROZAN

SENYÖR 50+ ERKELER 2. Sİ ÇAĞAKAN KANSU

SENYÖR 50+ ERKELER 1. Sİ AARON FLAMSON

SENYÖR 50+ ÇİFT ERKEKLER 2. Sİ TUNCEL TÜRKER

SENYÖR 50+ ÇİFT ERKEKLER 1. Sİ AARON FLAMSON

TENİSE HOŞ GELDİN KATEGORİSİ KADINLAR 2. Sİ ZEKİYE NAZ TOPAL

TENİSE HOŞ GELDİN KATEGORİSİ KADINLAR 1. Sİ SİBEL ÖZAKSAKAL

TENİSE HOŞ GELDİN KATEGORİSİ ERKEKLER 2. Sİ ATİLLA RATİP

TENİSE HOŞ GELDİN KATEGORİSİ ERKEKLER 1. Sİ MAİN FAYEZ ABUSHAİKHA



