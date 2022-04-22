Head&Shoulders Cup’da zevkli karşılaşmalar

Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde düzenlenen Head&Shoulders Cup kategorilerde gerçekleşen zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor. Head&Shoulders Cup da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;



10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

ANASTASİİA ELSHİNA – BEREN BAŞARAN 3-5 ANASTASİİA ELSHİNA R.T

BEREN PİLLİ – İREM ÖZEN 1-4 1-4

ANNA VISHNIIAKOVA - NACİYE SELİN FARAÇOĞLU 1-4 0-4

LARİN VURAL – MİRA YÜKSEL 4-2 4-2



10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN

AREL SARIBAŞ – CAFER TOSUNOĞLU CAFER TOSUNOĞLU WO

EMRE KURAL - YAŞAR HÜSEYİN CAHİTOĞLU 5-3 4-1

ÇAĞ REFİKOĞLU – DENİZ VAROĞLU 2-4 2-4

SAİD ZEKİ AVCI – TUĞRA İRFANOĞLU 4-2 4-1

ASİL BERKUT – JAYDEN DENİZ SEZGİNER 4-0 4-0

ERİM SELÇUK MAZHAR – BARAN BAŞARAN 0-4 0-4



14 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

SAHİL ECE YEREBAKAN – ENRA ÇAKARTAŞ 6-0 6-0



BÜYÜK ERKEKLER 1. ROUND

ERİN SCHROTTER BOZKAYA – AHMED CHAUDRY MUHAMMED 2-6 4-6



40+ ERKEKLER YARI FİNAL

SERCAN EROZAN - HASAN GAZİOĞLU 6-1 7-5

NURSES IRGARE – İZZET KANAGA 6-1 6-3



TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR

SILA GÜL – AYŞE BERKCAN 6-2 6-1

