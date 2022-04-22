Head&Shoulders Cup’da zevkli karşılaşmalar

Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde düzenlenen Head&Shoulders Cup kategorilerde gerçekleşen zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor. Head&Shoulders Cup da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
ANASTASİİA ELSHİNA – BEREN BAŞARAN 3-5 ANASTASİİA ELSHİNA R.T
BEREN PİLLİ – İREM ÖZEN 1-4 1-4
ANNA VISHNIIAKOVA - NACİYE SELİN FARAÇOĞLU 1-4 0-4
LARİN VURAL – MİRA YÜKSEL 4-2 4-2
10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN
AREL SARIBAŞ – CAFER TOSUNOĞLU CAFER TOSUNOĞLU WO
EMRE KURAL - YAŞAR HÜSEYİN CAHİTOĞLU 5-3 4-1
ÇAĞ REFİKOĞLU – DENİZ VAROĞLU 2-4 2-4
SAİD ZEKİ AVCI – TUĞRA İRFANOĞLU 4-2 4-1
ASİL BERKUT – JAYDEN DENİZ SEZGİNER 4-0 4-0
ERİM SELÇUK MAZHAR – BARAN BAŞARAN 0-4 0-4
14 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL
SAHİL ECE YEREBAKAN – ENRA ÇAKARTAŞ 6-0 6-0
BÜYÜK ERKEKLER 1. ROUND
ERİN SCHROTTER BOZKAYA – AHMED CHAUDRY MUHAMMED 2-6 4-6
40+ ERKEKLER YARI FİNAL
SERCAN EROZAN - HASAN GAZİOĞLU 6-1 7-5
NURSES IRGARE – İZZET KANAGA 6-1 6-3
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR
SILA GÜL – AYŞE BERKCAN 6-2 6-1
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