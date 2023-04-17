Head & Shoulders Cup’ta finale doğru

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Head & Shoulders Cup zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor.
Head & Shoulders Cup da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
10 YAŞ KIZLAR - Round Robin
Anastasiia Elshina - Mania Bagheri 4/0
Melin Akçın - Hera Türcan 4/5
Sahra Sevgi Sofu - Beren Pilli 4/0
10 YAŞ ERKEKLER - Round Robin
Aren Yumurtacıoğlu - Asil Bataryacı 3/5
Poyraz Vural - Emre Aleks Kural 5/4
Emre Aleks Kural - Kuzey Pilli 4/2
13+ KADINLAR - Çeyrek Final
Ivana Sılıch - Oksana Piddubna 0/6 0/6
Sahil Ece Yerebakan - Azra Yalkıç 2/6 1/6
13+ ERKEKLER - Çeyrek Final
Mustafa Zorba - Aaron Flamson 6/0 6/0
Göktuğ Gökbayrak - Kaan Dönmez 1/6 2/6
Jean Schrotter - Konstantın Kan 1/6 2/6
Djamal Akhmed - Toprak Berkol 6/0 6/0
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