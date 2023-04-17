Head & Shoulders Cup’ta finale doğru

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Head & Shoulders Cup zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor.

Head & Shoulders Cup da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

10 YAŞ KIZLAR - Round Robin

Anastasiia Elshina - Mania Bagheri 4/0

Melin Akçın - Hera Türcan 4/5

Sahra Sevgi Sofu - Beren Pilli 4/0

10 YAŞ ERKEKLER - Round Robin

Aren Yumurtacıoğlu - Asil Bataryacı 3/5

Poyraz Vural - Emre Aleks Kural 5/4

Emre Aleks Kural - Kuzey Pilli 4/2

13+ KADINLAR - Çeyrek Final

Ivana Sılıch - Oksana Piddubna 0/6 0/6

Sahil Ece Yerebakan - Azra Yalkıç 2/6 1/6

13+ ERKEKLER - Çeyrek Final

Mustafa Zorba - Aaron Flamson 6/0 6/0

Göktuğ Gökbayrak - Kaan Dönmez 1/6 2/6

Jean Schrotter - Konstantın Kan 1/6 2/6

Djamal Akhmed - Toprak Berkol 6/0 6/0



