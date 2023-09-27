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Güven Sigorta 12 Yaş Kulüpler Arası Tenis Ligi devam ediyor

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Güven Sigorta 12 Yaş Kulüpler Arası Tenis Ligi devam ediyor
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KKTF 2023 Güven Sigorta 12 Yaş Kulüpler Arası Tenis Ligi zevkli ve çekişmeli grup karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor.
KKTF 2023 Güven Sigorta 12 Yaş Kulüpler Arası Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan karşılaşmalar ve sonuçlar şu şekilde;
A GRUBU
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 5-0 Gönyeli Tenis Kulübü
B GRUBU
Pakan Spor Kulübü Derneği 4-2 ÖZEV Spor Kulübü
 
 
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