Güven Sigorta 12 Yaş Kulüpler Arası Tenis Ligi devam ediyor

KKTF 2023 Güven Sigorta 12 Yaş Kulüpler Arası Tenis Ligi zevkli ve çekişmeli grup karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor.

KKTF 2023 Güven Sigorta 12 Yaş Kulüpler Arası Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan karşılaşmalar ve sonuçlar şu şekilde;

A GRUBU

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 5-0 Gönyeli Tenis Kulübü

B GRUBU

Pakan Spor Kulübü Derneği 4-2 ÖZEV Spor Kulübü



