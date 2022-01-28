Eliz Maloney, dünya sıralamasında 300 basamak birden yükseldi

ITF KADINLAR 25 Bin turnuvasında final oynayan Eliz Maloney Yorgancı bu turnuvada elde ettiği başarıyla dünya sıralamasında 300 basamak birden yükseldi.

Profesyonel tenis hayatını İngiltere’de ve buradaki ITF Uluslararası turnuvalarında yer alarak devam ettiren Eliz “SPORGÜNDEMİ” Programına açıklamalarda bulundu.

ITF W25 turnuvasının finalinde İsveçli WildaHennemann a 1-6 ve 5-7 ilk set sonuçlarıyla yenilen Eliz, bu turnuvada elde ettiği başarıyı ve yükselişini sürdürme hedefinde olduğunu söyledi.

Kariyerinde bugüne kadar daha önce 2 ‘25 Bin’ organizasyonunda korta çıktığını ve üçüncüsünde gelen başarının onu çok mutlu ettiğini ifade eden Eliz Maloney, yılbaşından önce başladığı çalışmaların sonucu olan bu önemli aşamanın kendine olan güvenini artırdığını da ekledi