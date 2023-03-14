Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda sona doğru

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 2023, KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 12-16 yaş kategorilerde oynanan çeyrek final ve yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;



12 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Enra Çakartaş – Deniz Abdullahoğlu 6/0 6/2

Anastasiia Elshina - Servet Tel 6/0 6/2

Meyra Eser - Beren Başaran 5/7 1/6

Girne Umut Yerebakan – Nehir Gürses 6/4 6/3



12 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

Tuğra İrfanoğlu - Deniz Hüseyin 0/6 1/6

Erdal Arabacıoğlu - Baran Başaran 0/6 4/6



16 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Sahil Ece Yerebakan - Hayat Çakmak 6/1 6/2

Kayra Yüceer - Özgül Şah 6/2 6/2



16 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

Enver Ada Gençel - Kubilay Baran Şengül 6/3 7/5

Akay Ali Sağkanat - Aras Çelik 6/2 6/2

Konstantin Kan - Doruk Tüzel 6/2 6/2

Bora Erin - Derin Öney Şemsettin 6/0 6/0

