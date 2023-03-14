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Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda sona doğru

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Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda sona doğru
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KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 2023, KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 12-16 yaş kategorilerde oynanan çeyrek final ve yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
 
12 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
Enra Çakartaş – Deniz Abdullahoğlu          6/0 6/2    
Anastasiia Elshina - Servet Tel                    6/0 6/2
Meyra Eser - Beren Başaran                        5/7 1/6
Girne Umut Yerebakan – Nehir Gürses       6/4  6/3
 
12 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final                    
Tuğra İrfanoğlu - Deniz Hüseyin                  0/6 1/6
Erdal Arabacıoğlu - Baran Başaran             0/6 4/6
 
16 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
Sahil Ece Yerebakan - Hayat Çakmak          6/1 6/2
Kayra Yüceer - Özgül Şah                             6/2 6/2
 
16 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
Enver Ada Gençel - Kubilay Baran Şengül     6/3 7/5
Akay Ali Sağkanat - Aras Çelik                        6/2 6/2
Konstantin Kan - Doruk Tüzel                          6/2  6/2
Bora Erin - Derin Öney Şemsettin          6/0  6/0
 
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