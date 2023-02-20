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Djokovic, SteffiGraf'ın rekoruna ortak oldu

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Sırp tenisçi NovakDjokovic, erkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye çıkararak Alman raket SteffiGraf'a ait rekoru egale etti

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Djokovic, SteffiGraf'ın rekoruna ortak oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), erkeklerde yeni haftanın klasmanını açıkladı. Avustralya Açık dahil bu sezon teklerde 2 turnuva kazanan Djokovic, 7070 puanla İspanyol Carlos Alcaraz'ın (6480) önünde liderliğini sürdürdü.

Elde ettiği 22 şampiyonlukla en fazla grandslam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu RafaelNadal ile paylaşan Djokovic, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye yükseltti.

35 yaşındaki Djokovic böylece tenis oynadığı 1982-1999 yılları arasında 377 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer alan SteffiGraf'a ait rekoru yakaladı.

Dünya 1 numarası unvanını en uzun süre taşıyan tenisçiler listesinde Graf ve Djokovic'i, Martina Navratilova (332 hafta), Serena Williams (319), RogerFederer (310) takip ediyor.

Erkekler dünya sıralaması 1973'ten bu yana ATP, kadınlar dünya sıralaması ise 1975'ten beri Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirleniyor.

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