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Djokovic, Sampras'ın rekorunu kırdı

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Teniste 2021 sezonu geride kaldı. NovakDjokovic'ten yeni bir rekor geldi. Sırp raket, dünya 1 numarası olarak yedinci sezonu kapattı. 2021 sezonunda en fazla maç kazanan isim Alman tenisçi Alexander Zverev oldu

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Djokovic, Sampras'ın rekorunu kırdı
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Teniste sezon 'ATP Finalleri' ile tamamlandı.
Dünya 1 numarası NovakDjokovic, yedinci sezonunu da zirvede kapattı. Sırp raket, böylece Pete Sampras'ın 6 sezonluk rekorunu kırmış oldu.
Ayrıca, 347 haftayı da zirvede geçiren Djokovic, rekorunu geliştirdi.
Bu sezon sakatlıklarla uğraşan RafaelNadal da Jimmy Connors ile paylaştığı rekoru kırdı.
Dünya 6 numarası olarak sezonu kapatan İspanyol tenisçi, 17 senedir ilk 10'da yer alıyor.
Nitto ATP Finalleri'nde kupayı ikinci kez kaldıran Alexander Zverev, 2021 sezonunda en fazla maç kazanan tenisçi oldu.
24 yaşındaki Alman raket, tam 59 karşılaşmadan galip ayrıldı.
Olimpiyat şampiyonu Zverev, sezonu dünya 3 numarası olarak tamamladı.
Bu sezon en çok maç kazanan ikinci isim olan Daniil Medvedev ise sezonu 2 numara olarak bitirdi.  
 
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