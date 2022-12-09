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Djokovic, Avustralya Açık'ın ana tablosunda

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Djokovic, Avustralya Açık'ın ana tablosunda
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kısıtlaması nedeniyle son Avustralya Açık'a katılmasına izin verilmeyen Sırp tenisçi Novak Djokovic, 16-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın ana tablo kuralarına katılacak.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sezonun ilk grand slam turnuvasının ana tablo kuralarında yer alacak tenisçiler belli oldu.
Tek erkeklerde, dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz'ın yanı sıra 22 grand slam zaferi yaşayan vatandaşı Rafael Nadal ve geçen yılki turnuva öncesinde olaylı bir şekilde Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, kuraya dahil edilen isimler arasında gösterildi.
 
 
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