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Carlos Alcaraz kortlara galibiyetle döndü

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Carlos Alcaraz kortlara galibiyetle döndü
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvasına katılan 19 yaşındaki tenisçi, iki saat süren mücadelenin ardından Sırp DusanLajovic'i 6-2, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Maçın ardından duygularını dile getiren Alcaraz, "Yeniden kazanmak harika bir his. Bir turnuvaya veya maça çıkmayalı uzun zaman olmuştu. Sadece iyileşmeyi bekledim. Bu yıl ilk galibiyetime ulaştığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon biri grandslam olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan ve gösterdiği üstün performansla dünya sıralamasında zirveye kadar yükselen Alcaraz, kasım ayında yaşadığı sakatlığın ardından kortlardan uzak kalmıştı.
Sırp NovakDjokovic'in, sezonun ilk grandslami Avustralya Açık'ı kazanarak dünya sıralamasında zirveye çıkmasıyla Alcaraz, ikinci basamağa düşmüştü.
 
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