banner913
banner932
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
142 0
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
19 0
 
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
12 0
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
18 0
Vekiller işbaşı yaptı
Vekiller işbaşı yaptı
11 0
İki uyuşturucu tüccarına toplam 11 yıl hapis
İki uyuşturucu tüccarına toplam 11 yıl hapis
92 0
Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu
27 0
banner964

BRT ile Masa Tenisi Federasyonu arasında protokol imzalandı

banner476

banner974
BRT ile Masa Tenisi Federasyonu arasında protokol imzalandı
banner971
Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu ile Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.
BRT Müdürü Meryem Özkurt ile Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları’nın imza koyduğu protokole göre BRT’nin kuruluşunun 60. Yılı etkinlikleri çerçevesinde U19 Masa Tenisi şampiyonası düzenlenmesi ve bu organizasyonun geleneksel olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Protokolde ayrıca Masa Tenisi sporunun spor haber bültenlerinde geniş kitlelere ulaşması için daha geniş yer verilmesi de kararlaştırılırken iki kurum arasındaki işbirliğinin de devam etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.
İmzalanan protokol kapsamında BRT 60. U19 Masa Tenisi Ferdi Şampiyonası 7 Ekim Cumartesi günü Masa Tenisi Federasyon Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Şampiyonanın yarı final ile final maçları ve ödül töreni de BRT-2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.