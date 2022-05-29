Bekir Romanya’da göğsümüzü kabarttı

Kıbrıslı Türk tenisçi Bekir Devran Esendağlı’dan bir başarı daha elde ederek Romanya’da 2. oldu

Romanya’da düzenlenen 12 yaş Tennis Europe turnuvasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı ikinci oldu.

Genç raket, Polonya’da düzenlenen Tennis Europe Turnuvasında aldığı başarının ardından Romanya’da da önemli bir başarı elde etti.

Turnuvaya ana tablodan giren Bekir, ilk maçını Romanyalı rakibi Darius Gabriel Tarastianu ile oynayarak 6-1/6-1 kazandı. İkinci maçını yine Romanyalı rakibi David Dumitru ile oynayan Bekir, 6-2/6-1 kazandı. Üçüncü maçında yine Romanyalı rakibi Tudor George Petroiu ile oynayarak 6-1/6-0’lık maç sonucu ile adını çeyrek finale yazdıran ülkemizin başarılı sporcusu Bekir, çeyrek finalde ise bir diğer Romanyalı rakibi, Romanya 7 numaralı sporcusu olan Karlo Piticaru ile karşılaştı. Oynadığı maçı 6-2/6-3 lük skorla geçerek adını yarı finale yazdıran Bekir, yarı final maçında Ukraynalı rakibi Ukrayna’nın 5 numaralı sporcusu Bohomolkin Vladyslav’ı 6-1/6-1’lik skorla geçerek Tenis Europe gibi önemli bir turnuvada adını 2. kez finale yazdırdı. Finalde Moldovalı rakibi Ukrayna sıralamasını 2 numarası olan Egor Tsvetkov ile oynadığı final maçında ilk seti 6-3 kaybeden başarılı sporcumuz Bekir, ikinci seti 6-4 alarak üçüncü sete çıktı. Üçüncü seti sadece 2 sayı fark ile 10-8 kaybeden sporcumuz böylesine önemli bir turnuvada ikinci olarak gururlandırdı.

