Bekir emin adımlarla ilerliyor

Genç tenisçi Bekir Devran Esendağlı, İstanbul'da düzenlenen uluslararası Tennis Europe 12 yaş SoulCup'ta hem teklerde hem çiftlerde şampiyonluk yaşadı.
Yaklaşık 20 farklı ülkeden sporcunun katıldığı turnuvayı, final maçında Letonyalı rakibi ArtisAire'yi 6-1 / 6-0 gibi net bir skorla mağlup eden Bekir, seviyesinin gelecek için ne kadar ümit verici olduğunu bizlere gösteriyor. Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu da olan Bekir'in turnuvada kazandığı maçlardaki rakiplerinin ülke ve sıralamaları şu şekilde;
1. Tur Kazakistan 3 numara
2. Tur Türkiye
3. Tur Letonya 3 numara
4. Tur Almanya 1 numara
Yarı final Kazakistan 2 numara
Final Letonya 1 numara
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yaptığı açıklamada Bekir’in başarısında emeği geçen antrenörü Mustafa Ülker'i ve ailesini yürekten kutladıklarını belirtti.
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