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Bekir'den bir büyük başarı daha

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Bekir'den bir büyük başarı daha
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ITF Tennis Europe tarafından düzenlenen 12 yaş Development Championship 2023 kapalı ( özel davetle ülkelerin milli takım oyuncularının katılabildiği turnuva) turnuvada hem teklerde, hem çiftlerde Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oyuncusu Bekir Devran Esendağlı şampiyon oldu.  Teklerde hiç set vermeden finale gelen Bekir, final karşılaşmasında Bulgar rakibini 6-4, 6-2 yenerek şampiyon oldu.
Bekir bu şampiyonlukla Kapalı Tennis Europe kazanan ilk Kıbrıslı Türk tenisçi olmayı başardı.
 
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