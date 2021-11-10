Başbakanlık Kupası’nı, DAÜ kazandı

KKTC Başbakanlık Kupası 2021 Tenis Ligini 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında KKTF kortlarında oynandı.
Zevkli maçların sonunda KKTC Başbakanlık Kupası 6-1’lik skor ile kazanan Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 – 1 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
TEK ERKEKLER
ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI 6/0 – 6/1 TİM DRIESSEN
MUSTAFA ZORBA 6/1 – 6/1 BARIŞ ÖREK
TEK KADINLAR
FATMA KAYOL 6/0 – 6/0 EDA ŞEVKET
ŞENGÜL TİLKİ 6/0 – 6/0 TANSEL ŞIK
ÇİFT ERKEKLER
Sehan Şeyh / Göktuğ Gökbayrak2/6 – 5/7 Yalın Doğasal / Remzi Hıdıroğlu
ÇİFT KADINLAR
Fatma Kayol / ElahehAshrafian 6/0 – 6/0 Sevilay Barutcu / Tuğse Bardak
KARIŞIK ÇİFTLER
ŞENGÜL TİLKİ / MUSTAFA ZORBA 6/4 – 6/1 TİM DRIESSEN / İZEM CİVİSİLLİ
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