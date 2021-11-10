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Başbakanlık Kupası’nı, DAÜ kazandı

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Başbakanlık Kupası’nı, DAÜ kazandı
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KKTC Başbakanlık Kupası 2021 Tenis Ligini 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında KKTF kortlarında oynandı.
Zevkli maçların sonunda KKTC Başbakanlık Kupası 6-1’lik skor ile kazanan Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 – 1 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
TEK ERKEKLER
ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI    6/0 – 6/1          TİM DRIESSEN
MUSTAFA ZORBA               6/1 – 6/1           BARIŞ ÖREK
TEK KADINLAR
FATMA KAYOL                 6/0 – 6/0            EDA ŞEVKET
ŞENGÜL TİLKİ                 6/0 – 6/0              TANSEL ŞIK
ÇİFT ERKEKLER
Sehan Şeyh / Göktuğ Gökbayrak2/6 – 5/7   Yalın Doğasal / Remzi Hıdıroğlu
ÇİFT KADINLAR
Fatma Kayol / ElahehAshrafian   6/0 – 6/0   Sevilay Barutcu / Tuğse Bardak
KARIŞIK ÇİFTLER
ŞENGÜL TİLKİ / MUSTAFA ZORBA   6/4 – 6/1   TİM DRIESSEN / İZEM CİVİSİLLİ
 
 
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