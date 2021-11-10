Başbakanlık Kupası’nı, DAÜ kazandı

KKTC Başbakanlık Kupası 2021 Tenis Ligini 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında KKTF kortlarında oynandı.

Zevkli maçların sonunda KKTC Başbakanlık Kupası 6-1’lik skor ile kazanan Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 – 1 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

TEK ERKEKLER

ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI 6/0 – 6/1 TİM DRIESSEN

MUSTAFA ZORBA 6/1 – 6/1 BARIŞ ÖREK

TEK KADINLAR

FATMA KAYOL 6/0 – 6/0 EDA ŞEVKET

ŞENGÜL TİLKİ 6/0 – 6/0 TANSEL ŞIK

ÇİFT ERKEKLER

Sehan Şeyh / Göktuğ Gökbayrak2/6 – 5/7 Yalın Doğasal / Remzi Hıdıroğlu

ÇİFT KADINLAR

Fatma Kayol / ElahehAshrafian 6/0 – 6/0 Sevilay Barutcu / Tuğse Bardak

KARIŞIK ÇİFTLER

ŞENGÜL TİLKİ / MUSTAFA ZORBA 6/4 – 6/1 TİM DRIESSEN / İZEM CİVİSİLLİ



