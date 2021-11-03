ARUCAD ANKA, yedinci

ARUCAD ANKA Kadın Masa Tenisi Takımı geçen hafta Balıkesir’de oynanan Birinci Etap maçlarında sekiz maçtan dört galibiyet elde ederken 7. sıraya yerleşti

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Türkiye Masa Tenisi Kadınlar Üçüncü Liginde mücadele eden ARUCAD ANKA Kadın Masa Tenisi Takımı geçen hafta Balıkesir’de oynanan Birinci Etap maçlarında sekiz maçtan dört galibiyet elde etti.

DuriyeZorlukasap,Sunay Tufan,KezalAkçatepe ve İlsuSaygınel’den oluşan ARUCAD ANKA ligde 16 takım içinde 7’inci sırada yer alıyor.

Kulüp başkanı Ahmet Aknar basına yaptığı açıklamada,hedeflerinin ikinci etabı oynayarak ligi ilk sekizde tamamlayıp, ilk beş takım arasına girmek olduğunu belirtti.Aknar sözlerine şöyle devam etti: “Sporcularımız daha fazla maç tecrübesi kazandı.Tecrübe kazandık sonra ve oyun tekniklerini ilerlettikten sonra daha da iyi neticeler alacağımıza inanıyorum.Play-off’u ilk beş içinde tamamlarsak ikinci lige çıkabileceğiz.”

ARUCAD ANKA’nın maç sonuçları şöyledir.

ARUCAD ANKA-Selçuklu (Konya):3-2

ARUCAD ANKA-TOKAR:3-1

ARUCAD ANKA-Hatay:3-1

ARUCAD ANKA-Samsun: 3-2

ARUCAD ANKA-Yeni Mahalle(Ankara): 2-3

ARUCAD ANKA-Afet Gençlik (Ankara):0-3

ARUCAD ANKA-Kastamonu:1-3

ARUCAD ANKA-Mersin Akademi: 2-3



