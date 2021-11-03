banner583
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
51 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
43 0
 
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
33 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
34 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
19 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
17 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
30 0
banner661
banner726

ARUCAD ANKA, yedinci

banner476

ARUCAD ANKA Kadın Masa Tenisi Takımı geçen hafta Balıkesir’de oynanan Birinci Etap maçlarında sekiz maçtan dört galibiyet elde ederken 7. sıraya yerleşti

banner714
ARUCAD ANKA, yedinci
banner721
Yusuf KARAYUSUFOĞLU
Türkiye Masa Tenisi Kadınlar Üçüncü Liginde mücadele eden ARUCAD ANKA Kadın Masa Tenisi Takımı geçen hafta Balıkesir’de oynanan Birinci Etap maçlarında sekiz maçtan dört galibiyet elde etti.
DuriyeZorlukasap,Sunay Tufan,KezalAkçatepe ve İlsuSaygınel’den oluşan ARUCAD ANKA ligde 16 takım içinde 7’inci sırada yer alıyor.
Kulüp başkanı Ahmet Aknar basına yaptığı açıklamada,hedeflerinin ikinci etabı oynayarak ligi ilk sekizde tamamlayıp, ilk beş takım arasına girmek olduğunu belirtti.Aknar sözlerine şöyle devam etti: “Sporcularımız daha fazla maç tecrübesi kazandı.Tecrübe kazandık sonra ve oyun tekniklerini ilerlettikten sonra daha da iyi neticeler alacağımıza inanıyorum.Play-off’u ilk beş içinde tamamlarsak ikinci lige çıkabileceğiz.”
ARUCAD ANKA’nın maç sonuçları şöyledir.
ARUCAD ANKA-Selçuklu (Konya):3-2
ARUCAD ANKA-TOKAR:3-1
ARUCAD ANKA-Hatay:3-1
ARUCAD ANKA-Samsun: 3-2
ARUCAD ANKA-Yeni Mahalle(Ankara): 2-3
ARUCAD ANKA-Afet Gençlik (Ankara):0-3
ARUCAD ANKA-Kastamonu:1-3
ARUCAD ANKA-Mersin Akademi: 2-3
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.