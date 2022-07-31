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Aren'den Avrupa'da bir başarı daha

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Almanya’nın Düren kentinde düzenlenen yaş kategorisinin Grand Slam’i niteliğinde olan Internationale Deutsche Tennismeisterschaften U14 turnuvasına katılan başarılı teniscimiz Aren Baybars, burada Consolation turunda şampiyon oldu

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Aren'den Avrupa'da bir başarı daha

Başarılı küçük teniscimiz Aren Baybars 18-23 Temmuz tarihleri arasında Belçika’nın Mol kentinde düzenlenen TC Mol European Open U14 Cat3 turnuvasında Tek Erkekler kategorisinde kazandığı şampiyonluğun ardından bir şampiyonluk daha elde etti.
Aren, her yıl bu tarihte Almanya’nın Düren kentinde düzenlenen yaş kategorisinin Grand Slam’i niteliğinde olan Internationale Deutsche Tennismeisterschaften U14 turnuvasına katılmak üzere hocası Çağlar İzkan’la Almanya’ya gitti. Turnuvaya ana tablodan katılan GMB Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars ilk maçında turnuvanın 10 numaralı seri başı Rumen Alejandro Mateo Berge Nourescu’yla karşılaştı. Bu maçtan 2-6 1-6 lık setlerle mağlup ayrılan Aren, Consolation turunda ülkemizi temsil etmeye devam etti. Consolation turunda ilk turunu bye geçen Aren, 2. Turda Kolombiyalı Lucas Martin Velasco, çeyrek finalde Letonyalı Rihards Neımanıs, yarı finalde Faslı Camil Guessous’u yenerek final oynamaya hak kazandı. Finalde rakibi İtalyan Pietro Sagone yi 6-2 6-2 lik net bi skorla yenen Aren ilk kez katıldığı turnuvada Consolation şampiyonu olma başarısı gösterdi.
Aren Baybars Buradan 30 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Young Champions Cup’a katılmak üzere hocası Çağlar İzkan’la birlikte Belçika’nın Hasselt kentine doğru yola çıktı. Akabinde Almayanın Ruthesheim kentinde düzenlenecek Jugend Cup Renningen/Rutesheim, Internat. Deutsche Tennismeisterschaf Turnuvasına katılacak Aren, 4 haftalık Avrupa turunun ardından Türkiye’ye dönüp çalışmalarına Binay Tenis Akademisinde devam edecek.
 

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Etiketler; #Aren Baybars #Tenis
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