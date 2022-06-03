Aren Baybars, bir ilki başardı

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oyuncusu Aren Baybars, Türkiye’de yapılan milli takım seçmelerinde bir ilki başardı.
Aren Baybars, 2. Turda ilk seti 6-2 almasına rağmen, maçı verdiği Doruk Calikoğlu'nu, consolation finalinde 6-2 ve 6-0 yenerek , 3. sıradan Milli takıma girme başarısı gösterdi.
KKTC tarihinde bir tenisçi ilk kez Türkiye Milli takımına girmiş oldu.
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