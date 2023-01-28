2023 Tenis Ligi ilk hafta maçları ile başladı

KKTF tarafından düzenlenen 2023 TENİS LİGİ A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda geçen yılın Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi, Pakan Spor Kulübü Derneğini konuk ettiği maçta 5-2 lik skorla galip geldi. B grubunda ise geçen sezonun lig 2.si ve Cumhurbaşkanlığı kupası finalisti Girne Amerikan Üniversitesi,Başbakanlık kupası finalisti Lefkoşa Şehir Kulübü karşısında GAÜ kortlarında karşılaşmayı 5-2 kazandı.KKTF 2023 Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 1.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 1.HAFTA
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5 – 2 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
2TEK ERKEKLER 0
1TEK KADINLAR 1
1ÇİFT ERKEKLER 0
1ÇİFT KADINLAR 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
B GRUBU 1.HAFTA
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5 - 2 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
2 TEK ERKEKLER 0
2 TEK KADINLAR 0
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
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