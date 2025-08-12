Ülkemiz basketbolunun başarılı basketbolcularından olan Temur Rustamov, Ceasar Gençler Birliği formasıyla 23 Mart’taki talihsiz sakatlığının ardından üçüncü kez ameliyat oldu.

L. Gençler Birliği Kulübü yaptığı paylaşımla Temur Rustamov’a geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi: Paylaşım şöyle:

“Geçmiş Olsun Temur!

Formanın hakkını her zaman sonuna kadar veren, sayısız şampiyonlukları birlikte yaşadığımız oyuncumuz Temur Rustamov, 23 Mart’taki talihsiz sakatlığının ardından büyük bir mücadele veriyor.

Maç sonrası YDÜ Hastanesi'nde geçirdiği ilk ameliyat, 27 Mayıs’taki ikinci ve dünkü üçüncü ameliyatıyla tedavi süreci devam ediyor.

Sahada gösterdiği azmi, iyileşme sürecinde de göstereceğini biliyoruz ve inanıyoruz.

Temur, seni yeniden takımla birlikte en kısa zamanda parkelerde görmek için sabırsızlanıyoruz!”