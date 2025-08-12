Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yapımı süren Gönyeli Tenis Kulübü kortları ile ilgili yaptığı paylaşımla Gönyeli Tenis Kulübü’nde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Amcaoğlu’nun paylaşımı şöyle:

Gönyeli Tenis Kulübü’nde hedefe doğru adım adım ilerliyoruz.

Kapalı kortlarımızda zemin yenileme çalışmalarına başladık.

Bu sayede tenis severler ve sporcularımız, dört mevsim daha konforlu bir ortamda kendilerini geliştirebilecek.

Kulüp binasında ise toplantı salonu, idari ofisler, tenis shop, sosyal cafe, fitness alanı ve sporculara özel dinlenme odaları için çalışmalar sürüyor.

Her alan, spora gönül veren herkesin rahatça kullanabileceği şekilde tasarlanıyor.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, sporun gelişmesi için çalışmaya devam ediyoruz.