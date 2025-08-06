KKTC İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon oranını yüzde 3,17 olarak açıkladı. 2025 yılı Haziran ayı enflasyon oranını yüzde 1.42 olarak açıklanmıştı.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, Temmuz ayı enflasyonda bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,52, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,33 değişim oldu.

Temmuz ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 96,43 ile taze fasulyede, yüzde 87,25 ile salatalıkta ve yüzde 63,73 ile kırmızı lahanada görüldü. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 48,46 ile patlıcanda, yüzde 38,28 ile erikte ve yüzde 38,06 ile kavunda yaşandı.

Ana harcama grupları itibarıyla, bir önceki aya göre en yüksek artış ise yüzde 13,32 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.

Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 5,04, sağlık ana grubunda yüzde 4,61, ulaştırma ana grubunda yüzde 3,01, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2,95, haberleşme ana grubunda yüzde 2,23, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1,86, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1,78, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 1,74, eğitim ana grubunda yüzde 1,49, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1,27 artış gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 0,44 oranında azalış kaydedildi.

Bir önceki aya göre endekste kapsanan 466 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 75 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.