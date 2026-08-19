Rum polisi 1 Ocak 2026’dan düne kadar 323 kilo hintkeneviri ve 81 kilo kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler Rum Polisi Narkotik Şube ekiplerinin pazartesi günü Güney Kıbrıs genelinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirdiğini ve tutuklamalar yaptığını yazdı.

Habere göre Polis, son operasyonda ele geçirilenlerle birlikte yıl içerisinde ele geçirilen hintkeneviri miktarının 323, kokain miktarının da 81 kiloya ulaştığını açıkladı.

Pazartesi gecesi gerçekleştirilen operasyonlarda Lefkoşa’nın Rum kesiminde 2 kilo 5 gram hintkeneviri ve 266 gram kokain, Limasol’da 46 gram hintkeneviri, bin 850 euro nakit para, hassas tartı, tek kullanımlık eldiven vb, Larnaka’da 342 gram hintkeneviri ve 5 gram kokain, Ayia Napa’da da açıklanmayan miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Bu çerçevede 33, 21, 20, 23, 25, 26, 27 ve 29 yaşındaki 8 kişi gözaltına alındı.