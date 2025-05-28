Gönyeli’de temizlik için gittiği evden altın çalan Türkmenistan uyruklu Jamilya Baymuradova hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın 14.06-05.10.2024 tarihleri arasında Gönyeli’de Kanarya Sokakta sakin C. N. P'ye ait ikametgahta temizlikçi olarak çalıştığı esnada elbise odasında kilitli vaziyette bulunan dolabın çekmecesi içerisindeki kutuda muhafaza ettiği 10 adet toplam değerleri 53 bin TL olan çeyrek altın, 3 adet toplam değerleri 31 bin 800 TL olan yarım altınları, üzerinde ‘’Ceyda’ yazılı olan 50.000 TL değerindeki altın künyeyi çaldığını söyledi. Yargıç, sanığın 5 Ekim 2024 tarihinde tutuklandığını belirtti. Yargıç, yapılan soruşturma sonucu sanığın Ceyda yazılı künyeyi Lefkoşa’da bir kuyumcuya 13 bin TL’ye sattığının belirlendiğini açıkladı. Yargıç, sanığın ilk etapta suçlamaları kabul etmediğini, ancak künyeyi sattığının tespit edilmesi üzerine, “Doğrudur bozdurdum, Türkmenistan’a gidecektim, paraya ihtiyacım vardı. İhtiyacım olanı aldım, hepsini çalmadım” dediğini aktardı.

Sanığın 14 Ekim 2024 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden yargıç, dava sürecinde sanığın avukatının müvekkilinin pişman olduğunu, 250 bin TL ödeme yaparak, müştekiyi tazmin ettiğini söylediğini aktardı. Yargıç, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini, müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis cezası öngördüğünü ve oldukça yaygınlaşan bir suç olduğunu kaydetti. Yargıç, sanığın temizlikçi olduğu evden toplam 134 bin 800 TL tutarında altın çaldığını, meblağın yüksek olmasını aleyhinde değerlendirdiklerini açıkladı.

Yargıç Candaş, tüm incelemeler ışığında sanığa en uygun cezanın suçun ciddiyetini yansıtacak bir hapis cezası olduğu kanaatine vardıklarını belirterek, 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.