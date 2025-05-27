Lefkoşa’da temizlikçi olarak gittiği evlerden ziynet eşyalarını çalan ve 14 gün tutukluluk süresinin ardından benzer suçları Boğazköy bölgesinde de işlediği tespit edilen zanlı Maysa Bagajova ek tutukluluk talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde zanlı Bagajova’nın banka hesap dökümlerinde şüpheli miktarlar tespit edildi. Yapılan sorgulamada işlediği suçları itiraf eden zanlı, çaldığı ziynet eşyaların ilk belirlemelere göre miktarı yarım Milyon TL’yi geçerken, Bagajova temin ettiği paraları Girne’de birçok casinoda harcadığını itiraf etti.

ÜLKEDE KAÇAK…

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Maysa Bagajova’nın ‘İkametgahtan sirkat’ suçundan tutuklandığını anlattı. Lefkoşa’da başlayan soruşturmanın Girne’ye de uzadığını kaydeden Sevinç, zanlının tutukluluk süresinde işlediği suçu itiraf ettiğini ancak çelişkili ifadeler verdiğini belirtti.

Zanlı Bagajova’nın ülkede uzun bir süredir kaçak yaşadığı tespit edildi.

POLİS: BANKA HESAPLARI ŞÜPHELİ…

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Bagajova’nın 23 Mayıs tarihinde mahkemeye çıkarıldığını, temin edilen tutukluluk süresinde zanlının banka hesap dökümlerinde para hareketleri tespit edildiğini ifade etti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyen Sevinç, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğine işaret ederek 4 gün daha tutukluluk emri verdi.