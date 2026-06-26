Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan M.Ö.(E-20) ile A.G. (E-20) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, M.Ö. ile A.G.’nin tasarrufunda bulunan yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 6 adet sarma sigara emare olarak alındı.

-Gazimağusa’da uyuşturucu ile ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu

Öte yandan Gazimağusa’da, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün saat 16.30 sıralarında, A.G.’nin (E-40) evinde yapılan aramada, yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındı.

Aramada ayrıca, 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile 9 mm çapında 2 adet canlı mermi de bulundu ve emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da farklı yerlerde, toplam 5 adet bisiklet ile elektrikli scooter, 7 Mart-22 Haziran tarihleri arasında, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındı.

Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen M.A.(E-22) tespit edilerek, tutuklandı.

-Esentepe’de traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı

Volkan Mertkaya (E-42) yönetimindeki BD 203 plakalı traktör ile Esentepe’de dün 22.30 sıralarında isimsiz toprak yol üzerinde, kuzeye seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı.

Yaklaşık 7,20 metre derinlikteki arazi içerisine düşen traktör, sol yan kısmı üzerinde durdu. Traktör sürücüsü Mertkaya, kaza sonucu yaralanarak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.