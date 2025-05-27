Gönyeli’de faaliyet gösteren bir restaurant önünde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından 24 Mayıs’ta düşürülen cep telefonunu çalan kişiler yakalandı.

Erhürman’a ait cep telefonunu çalan zanlılar 22 yaşındaki Fuat Özkurt ile 23 yaşındaki Deniz Özkılıç tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 24.05.2025 tarihinde saat 20.40’da Gönyeli’de bir restoranda Tufan Erhürman’a ait cep telefonunun çalındığını belirtti. Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini ve cep telefonunu zanlıların çaldığının tespit edildiğini kaydetti.

İki zanlının tutuklandığını, cep telefonunun arandığını söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme söz alan zanlılar cep telefonunu bulduklarını, bir süre birisinin araması için beklediklerini ancak ekranının kırık olduğunu beyan etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.