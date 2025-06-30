İskele Avcılık Atıcılık Kulübü tarafından İskele Belediyesi’nin merhum başkanı Dt. Temel Zeki anısına Dipkarpaz’da düzenlenen olta ile balık avlama yarışması, bu sabah 04.00’te yapıldı.

Spor ve anı değerini bir araya getiren yarışmanın ödül töreni İskele Ecevit Meydanı’nda gerçekleştirilirken törende Dt. Temel Zeki’nin eşi, oğlu, gelini ve torunu da hazır bulunarak anı plaketi aldı.



İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ödüller, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı aynı zamanda Meclis Üyesi Eray Göksan, Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Seymen Yılmaz, Sefa Kurukafa ile Dt. Temel Zeki’nin ailesi tarafından verildi.

Bireysel (en büyük balık) kategoriyi Mehmet Kızıltan’ın önde bitirdiği yarışmada, ikişerli gruplarda (boy ve kilo) birinciliği Hasan Muhtaronbaşı ile Halil Öztürk, ikinciliği Firuz Aykan ile Cengiz Avcı, üçüncülüğü ise Kadir Şoför ile Mertsan Çakırlı paylaştı.