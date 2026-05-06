“Gümrüksüz mal tasarrufu, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Çetin Karadeniz dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ebrar Kiriş mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde zanlının KKTC Havaalanında adına kayıtlı olan NİDRAM Ticaret adına Dubai'den ithal etmiş olduğu ithal izinleri olan telefonların dışında izni alınmayan toplam değerleri 209.200 ABD Doları olan 211 Adet cep telefonlarını gümrüğe beyan etmeyerek gümrüksüz mal tasarrufu suçunu işlediğini söyledi. Polis akabinde zanlının Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ve gümrük komisyoncusuna birbirini tutmayan sahte faturalar ibraz ettiğini, BTHK’dan alınan ön izin listesindeki adet sayıları ve modellerin de ithal edilenlerden farklı olduğunu belirtti. Polis, olayın polisin bilgisine 29 Nisan 2026 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının kullandığı bilgisayarın emare alındığı ve inceleme yapılacağını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, zanlının telefonun da inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede iş kurma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.