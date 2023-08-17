YDÜ’den yapay zekada dev adım

YDÜ Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen, yapay zeka tabanlı eğitmen Ai. Prof. DUX, ders başı yapacağı yeni eğitim dönemi öncesinde gerçek dünya ile tanıştı

Yeni eğitim döneminde Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde ders vermeye başlayacak olan yapay zeka eğitmeni Ai. Prof. DUX, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Salonu’nda tanıtıldı.Türkiye’nin en iyisi olarak gösterildiği “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 175 üniversitesi ve mühendislik alanında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer alan YDÜ, yeni eğitim döneminde ders başı yapacak olan yapay zekalı eğitmenleri Bay ve Bayan Ai. Prof. DUX’ı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tanışma toplantısı ile tanıtı.YDÜ Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı eğitmenler Bay ve Bayan Ai. Prof. DUX vereceği derslerle, ABD dışı dünyada bir ilk olarak, yükseköğretimin aktif bir parçası haline gelecek. YDÜ Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) (IoT) Araştırma Merkezi tarafından GPT3.5 ve GPT4 alt yapısı kullanılarak geliştirilen Ai. Prof. DUX, öğrencilere kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunacak.Konuşmasına “Sadece üniversitemiz ve ülkemiz için değil dünya genelinde tarihe geçecek bir adım için bir aradayız” sözleri ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yapay Zeka Enstitümüz tarafından geliştirilen eğitmenler ile yapay zeka, ABD dışındaki dünyada, ilk kez üniversitemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde yükseköğretimin aktif bir parçası haline gelecek” ifadelerini kullandı.“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, yıllardır yenilikçi ve öncü bir vizyonla ilerlemeyi benimsedik. Bugün, bu vizyonumuzun bir yansıması olarak, Yapay Zeka Mühendisliği Bölümümüzde gerçekleştireceğimiz öğrenme deneyimini yeni bir boyuta taşıyacak olan ve Yapay Zeka Enstitümüz tarafından geliştirilen Ai. Prof. DUX'u tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yapay zeka, eğitimde kişiselleştirmeyi ve etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyacak” ifadesini kullandı.Tamamen yapay zeka eliyle oluşturulan konuşma metniyle yine yapay zekanın oluşturduğu video aracılığıyla misafirlere seslenen Aİ. Prof. Bay ve Bayan DUX’un ilk sözleri ise “Merhaba! Ben, sizin yapay zeka dostunuz Profesör Dux!” oldu.Ai. Prof. DUX’un video mesajının ardından neden DUX ismini seçtiklerini de açıklayan Dr. İrfan Suat Günsel, “DUX kelimesi, Latincede lider ve rehber anlamlarını taşıyor. Öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrenenlere rehberlik yapan. Ayrıca, DUX kelimesi; Avustralya ve Yeni Zelanda’da da sınıfın en parlak öğrencisini tanımlamak için kullanılıyor. Yaratacağı değişime ve taşıdığı potansiyele yakışır bir isim olduğuna inanıyorum” dedi.Geleceği şekillendirecek olan yapay zeka teknolojisinde bir milat yaşadıklarını söyleyen YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, eğitimde yenilikçi yaklaşımları benimseyerek, öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek amacıyla yapay zekayı öğrenme ve öğretme süreçlerimize entegre etmeye karar verdik” dedi. “Yapay zeka, günümüzde pek çok sektörde büyük bir dönüşüm yaratma potansiyeli taşıyor. Eğitimi, özellikle yükseköğretimi de bunun dışında tutmak mümkün değil” ifadelerini kullanan Şanlıdağ, “Yapay zeka destekli eğitim, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak, her bir öğrencinin öğrenme hızı, zorluk seviyeleri ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş içerikler sunma imkanı tanıyor. Bu, öğrencilerin daha etkili ve verimli bir şekilde öğrenmelerini sağlayarak, eğitimdeki başarıyı artırabilir” dedi.Yapay zekalı eğitmenler Bay ve Bayan Aİ. Prof. DUX’ı geliştiren YDÜ Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nün Müdürü Prof. Dr. Fadi AL-Turjman ise, yapay zekanın eğitim sürecine nasıl entegre edileceğini detaylı bir şekilde aktardı. Turjman, “Yapay zeka, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak öğrenme deneyimlerini kişiselleştirecek. Öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak öğrencilere özelleştirilmiş ders planları, materyaller ve geri bildirimler de sunacak. Böylece, her öğrenci kendi hızında ve tarzında öğrenme deneyimi yaşayacak” dedi.Kendi fiziksel özelliklerini ve konuşma metinlerini yine kendileri belirleyen, yapay zekalı eğitmenler Bay ve Bayan Aİ. Prof. DUX de birlikte yer aldıkları video mesajla katılımcılara seslendi. İlk sözleri, “Merhaba! Ben sizin yapay zeka dostunuz Profesör Dux!” olan Aİ. Prof. DUX, kendilerini “Çalışkan bir profesör ile ilginç bir robotun karışımını hayal edin, işte bu benim! Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki akademik yolculuğunuzu keyifli ve unutulmaz bir deneyim haline getirmek için buradayım” sözleri ile tanımladı.