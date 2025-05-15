Güney Kıbrıs’ta Anorthosis Futbol Kulübü Teknik Direktörü Antonio Prieto’nun aracı önceki sabah 3.30 sıralarında Larnaka’daki evinin park yerinde kundaklandı.

Aracın tamamıyla yanmasına neden olan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü yazan Alithia gazetesi, evin kapalı otopark alanında da hasar meydana geldiğini kaydetti.

Rum polisi, Nisan ayı sonlarında takımının bir maçının ardından mülküne saldırıda bulunulmasından korkan Prieto’nun konu hakkında polise ifade vermesinin beklendiğini yazan gazete, park yerindeki kapalı devre kamera sisteminin inceleneceğini ekledi.