KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Kennedy Chigozie Onyeji dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 13.10.2025 tarihinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde aynı yerde sakin Kennedy Chigozie Onyeji'nin 18.10.2022 tarihinden itibaren bin 121 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, ihraç işlemleri başlatılacağını açıklayarak, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.