Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu, kamuoyunun gündemine gelen “Teknecik Elektrik Santrali’nde gaz kaçağı” iddiası üzerine yerinde incelemelerde bulundu ve konu hakkında açıklama yaptı.

“GREVİ FARKLI BİR ŞEKİLDE UYGULAMAYA TEŞEBBÜS ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR”

“Gece yarısı 00.00’dan sabah 08.00’a kadar hiçbir şey yokken sabah 08.00’da sendika eyleminin yasaklandığı ve basın açıklaması yaptığı sırada arıtılmış olan boş bir tüpün zehirli ve yanıcı olmayan, tehlike arz etmeyen azot gazı vanasında kaçak olduğu iddiası ve gerekçesi ile santral tahliye edilmek istendi” denilen açıklamada, “Bu Bakanlar Kurulu ile yasaklanan grevin farklı bir şekilde uygulamaya koymaya teşebbüs etmekten başka bir şey değildir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gazları kontrol eden ekiplerde hiçbir zehirlenme belirtisi olmadığı vurgulanarak, yukarıda kapıda duran önce iki kişi ve daha sonra da iki kişi olmak üzere toplam 4 kişinin gazdan zehirlenme gerekçesi ile hastaneye başvurduğu söylendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak İtfaiye, Sivil Savunma ekipleri, Çevre Dairesi ve polisin gerekli incelemeleri yaptığı söylenerek, “Yapılan ilk inceleme ve ölçümlerde ayrıştırma için kullanılan azot gazının 10 PM değeri civarında olduğu ve kimyagerlerimiz tarafından normal seviyede seyrettiği bilgileri tarafımıza aktarılmıştır. Santralimizde insan sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir sıkıntı yoktur” denildi.

“4 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ”

Klor gazından etkilenen çalışanlar hakkında hastaneden bilgi edinildiğini ifade eden KIB-TEK Yönetim Kurulu, “Gaz zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye başvuranlarda hiçbir bulguya rastlanmamıştır, sadece şikayet doğrultusunda müşahede altında tutulmaktadırlar. Çalışanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir” dedi.

“ŞİRKET 00.00’DA İŞLEMİ DURDURDU, VANALARDAN BİRİ SABAH AÇIK BULUNDU. POLİSLE BİLGİ PAYLAŞILDI”

Klor gazı ayrıştırma işlemini yapan özel firmadan da bilgi alındığını kaydeden KIB-TEK Yönetim Kurulu, “Özel firma temsilcilerinden aldığımız bilgiye göre, gece yarısı 00:00’da firmanın çalışmayı durdurduğu, vanaları kapattıktıklarını ve bugün öğlen saatlerine kadar hiçbir işlem yapılmadığı bilgisi verilmiştir. Ancak biri veya birileri tarafından vanalara müdahale edildiği ve sabah bir vananın açık bulunduğu belirtilmiştir. Şirket, gece saat 00.00’dan sonra hiçbir işlem yapmadığını ve süreçle ilgili olarak polisle gerekli bilgi paylaşımı yapıldığını da tarafımıza bildirilmiştir” dedi.

Konuyla ilgili inceleme ve araştırma başlatılmış olup, süreçle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir.



