Teknecik Elektrik Santrali’nde klor gazı imhası sırasında sızıntı meydana geldi, gazdan etkilenen dört emekçi hastaneye kaldırıldı.

Teknecik Elektrik Santrali’nde dün meydana gelen kimyasal madde sızıntısından etkilenen 4 personel, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, personelin boğazlarında yanma ve öksürük şikâyetiyle hastaneye getirildiğini, bulanık görme, kusma ve nefes darlığı gibi belirtilerin ise görülmediğini söyledi.

Berova, personelin hayati tehlikesinin bulunmadığını, uzman hekimler gözetiminde müşahede altında tutulduklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu yaptığı açıklamada, personelin sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Tuğcu, klor gazının imha ihalesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Klor gazının imha ihalesinin düzgün bir şirkete verilmesi talebinde bulunmuştuk. Daha önce çalıştıkları ve iflas eden şirketle Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun döneminde tekrar anlaştılar. Konu hatta yargıya taşındı. Neden bu işlem ihalesiz yapıldı ve aynı şirketle anlaşıldı? Bu sorgulanmalı.”

Yaşanan sızıntının yönetenlere ders olması gerektiğini vurgulayan Tuğcu, “Sağlık ve emniyet tedbirleri bir an önce alınmalı” ifadelerini kullandı.