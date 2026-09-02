Bağımsızlık Yolu ile Güney Kıbrıs’tan NEDA’nın ortaklaşa düzenleyeceği etkinlikte “Süt Babam” belgeseli gösterilecek.

Etkinlik, 9 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) gerçekleştirilecek.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, “Bir Bardak Süt, Bir Barış Umudu” konulu etkinlikteki belgesel gösterimi Sevgül Uludağ anısına yapılacak.

İki toplumlu etkinlikte, belgesel gösterimi öncesinde Bağımsızlık Yolu, NEDA ve belgeselin yönetmeni Cemal Yıldırım tarafından konuşma yapılacak.

Etkinlikle, Kıbrıs’ın ortak geçmişine, iki toplum arasındaki bağlara ve barış mücadelesinin önemine dikkat çekilmesi hedeflenirken, 28 Haziran'da hayatını kaybeden Sevgül Uludağ’ın Kıbrıs’ta kayıpların akıbetinin araştırılması ve toplumlararası yakınlaşma yönündeki çalışmalarının da anılması amaçlanıyor.

Süt Babam belgeseli, 1974 Kıbrıs’ında savaşın iki farklı tarafında bulunan insanların, bir bebeğin hayatta kalması için kurduğu insani dayanışmayı konu alıyor.



