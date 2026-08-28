Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 2026-2027 sezonunu iki oyunla açıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Cuma "Yanlışlık", 7 Eylül Pazartesi ise "Bir İhtimal Kabare" oyunları sahnelenecek.

Albert Camus’nün yazdığı, Ayberk Erkay’ın çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği “Yanlışlık” oyunu saat 20.00'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda başlayacak.

Özgür Oktay, Gülsefa Dede, Nejdet Serkan Sadıkoğlu, Hatice Tezcan ve Barış Refikoğlu’nun rol alacağı oyunun; dekor kostüm tasarımını Özlem Yetkili, ışık tasarımını Salih Kanatlı, müziğini Hüseyin Kırmızı yaptı.

Öte yandan, Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Bir İhtimal Kabare” oyunu ise saat 20.00'da Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak.

Osman Ateş, Döndü Özata, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Barış Refikoğlu, Gülsefa Dede, Altekin Erginel ve Ali Moda’nın rol aldığı oyunda, orkestrada Ali Suyolcu, Ebru Pendakomolu, Ercüment Şeker ve Ozan Sezikli yer alırken, dansçılar Meryem Kuraner, Ayşe Aslan, Ertan Berksu, Ahmet Alasya’dan oluşuyor.

Oyunun dekor-kostüm tasarımı Özlem Deniz Yetkili’ye, özgün müziği Ersen Sururi’ye, müzik orkestrasyon Cahit Kutrafalı’ya koreografisi Osman Ateş’e, ışık tasarımı Salih Kanatlı’ya, afiş-broşür tasarımı ve fotoğrafları Umut Ersoy’a ait.

Programın devamında 11 Eylül Cuma "Yanlışlık" oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda, 14 Eylül Pazartesi ise "Bir İhtimal Kabare" oyunu Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek.

Oyun biletleri gişekibris.com adresinden ve LBT gişesinden alınabilecek.