‘‘Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’’ndan KKTC’nin değerli şair, yazar ve araştırmacılarından Bülent Fevzioğlu’na ‘‘2026 Yılı Edebiyat Ödülü’’ verildi.

Konuyla ilgili olarak Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği olarak ülkemizin önemli şair, yazar ve araştırmacılarından Sn. Bülent Fevzioğlu’na ‘‘Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’’ tarafından ‘‘2026 Yılı Edebiyat Ödülü’’ verildiği bilgisinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Öznur “Bilindiği gibi; merkezi Türkiye - Ankara’da bulunan ve Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, tarihini ve dilini bilimsel yöntemlerle araştırmak, korumak, tanıtmak ve yaymak amacıyla 1983 yılında kamu tüzel kişiliğine sahip bir devlet kurumu olarak kurulan ‘‘Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’’, 2002 yılından başlamak üzere ‘‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülü’’ vermektedir. Son 40 yıldır; kültür - sanat ve basınımızda önemli yazınsal ve yayınsal çalışmaları bulunan Bülent FEVZİOĞLU’nu ülkemize kazandırdığı ‘‘2026 Yılı Edebiyat Ödülü’’nden dolayı içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz” dedi.