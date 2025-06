Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Yurt, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen 20. International Society of Prosthetics and Orthotics (ISPO) Dünya Kongresi’nde üniversiteyi temsil etti.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre Yurt, 72 ülkeden 2 binden fazla katılımcının yer aldığı kongrede Yurt, Effect of 12 Weeks of Insole Use on Plantar Pressure in Type 2 Diabetics with Peripheral Neuropathy” ve “Investigation of the Relationship Between Plantar Flexor Stiffness and Plantar Pressure in Type 2 Diabetic Individuals with Neuropathy” başlıklı iki bilimsel bildiri sundu.

Yurt’un “Investigation of the Relationship Between Plantar Flexor Stiffness and Plantar Pressure in Type 2 Diabetic Individuals with Neuropathy” başlıklı bildirisi, 433 çalışma arasından “Protez ve Ortez Uygulamalarında İlerleme” kategorisinde en iyi üç araştırma arasında yer aldı.

Kongre sonrası değerlendirmelerde bulunan Yurt, protez, ortez ve rehabilitasyon alanında dünyada hızla gelişen uygulamaların DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Protez Ortez ve Biyomekanik Merkezi aracılığıyla KKTC’de de uygulanabildiğini belirtti.