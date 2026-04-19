Polis, Ercan-İskele ana yolunda tehlikeli mahalde araç geçip, trafik güvenliği ile insan hayatını tehlikeye atan kamyon sürücüsüne 21.216,30 TL para cezası verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bir kamyon sürücüsünün tehlikeli mahalde araç geçerek trafik güvenliği ve insan hayatını tehlikeye atan görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilen bahse konu kamyon sürücüsüne, işlediği trafik suçlarından dolayı toplam 21.216,30 TL para cezası ve 40 ceza puanı kesildi.