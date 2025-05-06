Fotoğrafta görüldüğü gibi bir kamyonetin arkasında taşıdığı profil demirleri ile inşaat demirlerinin kamyon kasasından neredeyse bir metre dışarıda olduğunu söyleyen duyarlı sürücülerimiz, bu dışarıda kalan profil demirleri ile inşaat demirlerinin üzerinde dikkat çekici bir şey olmadığını dile getirerek “Eğer arkasından gelen araç sürücüsü dikkatli olmasa aracının içerisine girecek bu demir profiller ile belki de yaralanacak” diyerek böyle tedbirsizliğin kabul edilemez olduğunu vurguladılar.