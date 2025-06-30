Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Parti Meclisi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve adayı Tufan Erhürman’la ortak hareket etme yönünde tam yetki aldığını duyurdu.

Gece geç saatlere kadar süren Parti Meclisi toplantısının ardından basına konuşan Çeler, “TDP, her zaman olduğu gibi yine halkının yanında olduğunu göstermiştir. Bugün aldığımız karar, toplumumuzun aydınlık yarınlara ulaşması için atılmış önemli bir adımdır,” dedi.

“TDP’YE HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYAÇ VAR”

Çeler, küresel gelişmelerin yanı sıra ülkede yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasi buhrana dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun hayati önem taşıdığını vurguladı.

“TDP geçmişte olduğu gibi bugün de fikirleriyle, kadrolarıyla ve deneyimiyle bu sürece katkı koymaya hazırdır. Parti Meclisimiz, CTP ve Tufan Erhürman ile ortaklaşma yönünde bana tam yetki vermiştir. Hedefimiz, en ideal koşullarda seçim birlikteliğini tesis etmektir,” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN KAZANMAYA BAŞLAMASI İÇİN BURADAYIZ”

Zeki Çeler açıklamasında, “Toplumun sürekli kaybeden değil, artık kazanan taraf olması gerekiyor. Seçim sonrasında da adamıza çözüm gelmesi için mücadelemiz sürecektir,” dedi.

TDP’nin farklılıklarını, özerkliğini ve rengini koruyarak bu sürece katkı sunacağını belirten Çeler, barış ve çözüm yanlılarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

“BÖLÜNME LÜKSÜMÜZ YOK”

Kıbrıs Türk halkının ne siyasi partiler ne de bireyler açısından bölünme lüksü olmadığını belirten Çeler, “Geçmişe takılı kalmadan, ondan ders çıkararak halkımızla birlikte aydınlık yarınları kuracağız. TDP, halkının sesine kulak verdiğini bir kez daha ispatlamıştır,” diyerek sözlerini tamamladı.

Zeki Çeler’in açıklaması, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte muhalefet cephesinde ortak aday etrafında kenetlenmenin ilk net adımı olarak yorumlandı.