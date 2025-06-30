Alpet Kıbrıs, dijitalleşme vizyonunun en somut adımı olan ve tüm istasyonlarında 1 Temmuz’dan (bugün) itibaren uygulamaya başladığı Alpet Click’i düzenlediği özel bir lansmanla tanıttı.

Concorde Tower Lefkoşa Otel’de önceki gün gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde, Alpet Click uygulamasının sunduğu yenilikçi teknolojiler ve kullanıcı dostu özellikler kamuoyuyla paylaşıldı. İş ortaklarının, medya temsilcilerinin ve Alpet ailesinin yoğun katılımıyla gerçekleşen lansmanda, Alpet Click’in kullanıcılarına sağladığı kolaylıklar, ödül sistemleri ve kampanya avantajları detaylarıyla tanıtıldı.

Alpet Click, akaryakıt alışverişlerinde QR kod teknolojisiyle hızlı ve temassız işlem olanağı sunarken, kullanıcılarına özel kampanyalarla avantajlar kazandırıyor. Uygulama üzerinden işlem yapan kullanıcılar, yüzlerce teknolojik hediye ve tam 3 adet son model Mercedes kazanma şansı da yakalıyor.

Tanıtım toplantısında konuşan Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, dijitalleşmenin müşteri deneyimine dönüştürdüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Alpet Click sadece bir mobil uygulama değil; veriye dayalı müşteri etkileşimi ve hızlı hizmet anlayışımızın bir yansıması. Kullanıcılarımız artık hem zaman kazanacak hem de kazançlı çıkacak”

Alpet Click’in Alpet’in veriye dayalı müşteri etkileşimi vizyonunun somut bir adımı olduğuna vurgu yapan Türkoğlu sözlerini şöyle tamamladı;

“QR kod altyapısıyla hızlı işlem imkânı sunarken, kullanıcı davranışlarını analiz ederek kişiye özel kampanyalar oluşturur. Hem müşteri memnuniyetini hem de operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen bu sistem, teknolojiyi sadakat ve ödüllendirme ile birleştiriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür eder, Alpet Click’in hepimize hayırlı olmasını dilerim”

Lansmanda söz alan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, markanın yıllardır süregelen değerlerine, dijitalleşme süreçlerine ve geleceğe duyduğu inanca vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Alpet, her zaman insanı merkeze alan bir anlayışla büyüdü. Bugün tanıttığımız Alpet Click, yalnızca bir dijital uygulama değil; müşterilerimize verdiğimiz değerin, onlarla kurduğumuz güvenin yeni bir yansımasıdır. Yıllar içinde kurduğumuz bu büyük ailenin artık dijitalde de güçlü bir sesi var. Bu adım, geçmişimize olan bağlılığımız kadar, geleceğe duyduğumuz

Etkinlikte söz alan Altınbaş Holding Y.K. Bşk. Vekili Vakkas Altınbaş; Alpet olarak her zaman için değişimi yakalayan değil başlatan olmayı hedeflediklerini anımsattığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Alpet Click, bu anlayışın en güncel ve en güçlü örneğidir. Müşterilerimize sunduğumuz her yenilikte, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket ediyoruz. Bu yolda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim”

MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR

KKTCELL Genel Müdürü

Etkinlikte söz alan Alpet Click’in paydaşlarından Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, paydaşı olmaktan büyük keyif aldıkları projenin pek çok başarılı yatırıma ilham kaynağı olacağını vurguladı. Küçüközdemir şöyle konuştu;

“ Biz bu projenin bir paydaşı olmaktan büyük bir keyif duyuyoruz. Dijitalleşmenin hızla şekillendirdiği bir dünyada, böylesine yenilikçi bir adımın parçası olmak bizim için son derece anlamlı. Alpet ile kurduğumuz bu güçlü iş ortaklığının, teknoloji ve kullanıcı deneyimi odağında daha pek çok başarılı projeye ilham vereceğine inanıyoruz.”

SERHAN KOMBOS

KOMBOS Otomotiv Direktörü

Projenin paydaşları arasında yer alan Kombos Otomotiv Direktörü Serhan Kombos Alpet Click’in kampanyanın ötesinde büyük bir dönüşümün, güçlü bir dijital yolculuğun başlangıcı olacağına inandığını kaydetti. Kombos şunları aktardı;

“Bugün buraya gelirken, bu işin birkaç araçlık bir çekilişle sınırlı kalacağını düşünüyordum. Ama şimdi çok net görüyorum ki Alpet Click, sadece bir kampanya değil; büyük bir dönüşümün, güçlü bir yolculuğun başlangıcı. Kombos ailesi olarak bu projede iş ortağı olmaktan gurur duyuyorum.”

MAZHER ZAHEER

Creditwest Bank Genel Müdürü

Dijitalleşen küresel bir eksende böylesi yatırımların cesaret istediğini anımsatan Creditwest Bank Genel Müdürü Syed Mazher Zaheer, büyük bir aile olarak gördüğü Altınbaş Grubu ile daha birçok yeniliklere imza atacaklarını kaydetti.

“Bu tür projeler cesaret ister, ciddi bir emek, yatırım gerektirir.” diyen Mazher Zaher devamla şunları söyledi; “Dünyada artık her şey dijitalleşiyor; finans da teknolojiyle iç içe geçiyor Altyapıdan entegrasyona kadar teknolojiye olan inancımızla bu projenin ve büyük dönüşümün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor ve birlikte daha birçok yenilik yapacağımıza inanıyoruz.”

Alpet Kıbrıs, yeni nesil çözümlerle hem sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hem de müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Alpet Click uygulaması App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.