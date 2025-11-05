TDP'den yapılan açıklamada, 9 yaşındaki çocuğun ölümü, “KKTC’de yaşanan sistem çöküşünün en karanlık örneği” olarak nitelendirildi.

Sosyal hukuk devleti anlayışına göre devletin bedeni ve ruhsal sağlığı koruma görevi bulunduğu belirtilen açıklamada, bu görevin ihlal edildiği savunuldu.

Açıklamada, daha önce de 20 günlük Mihrimah Toymuradov’un yaşamını yitirdiği anımsatılarak, “Bu sadece tek bir hata değil, bir ihmal zinciridir” ifadelerine yer verildi.

TDP açıklamasında, KKTC Anayasası’nda ve uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan sağlık hakkının, devletin asli yükümlülükleri arasında olduğu vurgulandı.

Hükümete ivedilikle açık ve şeffaf bir soruşturma başlatma çağrısı yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve ilgili yöneticiler hesap vermeli; hesap veremiyorlarsa görevlerinden ayrılmalıdır. Özellikle çocukların sağlık hizmetlerine güvenle erişebilmesi için sistem radikal biçimde revize edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

-Giden canlar geri gelmiyor

TDP, toplumun devletten beklediği en temel güvenin sarsıldığını da savunarak, “Giden canlar geri gelmiyor. Bu ölümlerin affı da unutulması da mümkün değildir. Bir ülkenin en büyük utancı, çocuklarını koruyamamasıdır” ifadelerine yer verdi.