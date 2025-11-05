Fileleftheros gazetesi, “Barikatlar ve Havaalanlarının Denetimi Değişiyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Adalet Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde görüşülmesi sırasında Rum Polis Genel Müdürü’nün, sınır kapıları ve havaalanları, cezaevi ve diğer konularda yaptığı açıklamaları yansıttı.

Habere göre, Rum Polis Genel Müdürü Themistos Arnavutis komitede yaptığı konuşmada, kara sınır kapıları ve havaalanlarının denetlenme şeklinde değişiklikler yapma konusunda çalışma yürüttüklerini ifade etti. KKTC’ye giriş çıkışların daha iyi denetlenmesi adına yakın geçmişte işe alınan 23 kişinin sınır kapılarına yerleştirileceklerini vurgulayan Arnavutis, Güney Kıbrıs’taki havaalanlarının güvenliğinin ise şu an 70 kişiyle sağlandığına işaret etti.

Polisin suçla mücadelede karşılaştığı zorluklara da değinen Arnavutis, teknolojik konuda teşkilatın eksikliklerinin bulunduğunu, bu sebeple de teknoloji uzmanı istihdam edilmesini istediklerini de belirtti.

Gazete, Adalet Bakanlı Marios Hartsiotis de komitede yaptığı konuşmada, polis teşkilatının 2026 yılında yeniden yapılanmaya gideceğini ve telefon merkezinin yenileneceğini belirtti.

Organize suçla mücadele kapsamında yapılan uygulamalara değinen Hartsiotis, cezaevinde yeni bir bloğun inşasının devam ettiğini ifade etti. Hartsiotis, Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılımı konusunda ise “ileri seviyede olduklarını, teknik yapı ve koşulların sağlanmasında sona gelindiğini” de sözlerine ekledi.