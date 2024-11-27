TC Rekabet Kurumu ve KKTC Rekabet Kurulu arasında mevcut olan iş birliği protokolü, kapsamı genişletilerek güncellendi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel mevcut iş birliği protokolünün güncellenmiş ve genişletilmiş versiyonunu imzaladı.

Söz konusu imza törenine KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

İş birliği protokolü uyarınca, kurullar arasında, rekabet hukuku politikaları ve uygulamaları ile ulusal rekabet otoriteleri ile temaslar konularında tecrübelerin paylaşılması, kurumsal altyapının gelişimine destek sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ortak eğitim, konferans ve seminerler düzenlenmesi ve rekabet alanında ortak projelerle güçlü ve sürdürülebilir işbirliği kurulması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan ziyaret kapsamında Birol Küle, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile görüştü.