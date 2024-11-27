Avrupa Parlamentosu’nun görevi devretmeye hazırlanan Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, “Kıbrıs sorununun çözümünün, AB’nin ana meselesi olduğunu” söyledi.

Haravgi’nin haberine göre Schinas iddiasını, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Kıbrıs sorununun ele alındığı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda ortaya koydu.

Kıbrıs sorununun iki devlet çözümüyle halledilebileceği söylemlerinin “boş vaat olduğunu” öne süren Schinas, böyle düşünenlerin “AB’de kimle konuşurlarsa konuşsunlar, bunun hiçbir zemine dayanmadığını saptayacağını” iddia etti.

Schinas, AB’nin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Kıbrıs’taki tek meşru devlet olarak tanıdığını ve toprak bütünlüğünün herhangi bir şekilde ihlal edilmesini kınadığını” söyledi.

AB’nin “iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliği olan, Avrupa Birliği’nin kuruluş değerlerine dayalı federasyon zemininde çözümüne bağlı” ve BM liderliğindeki çözüm çabalarına desteğini sürdürmeye hazır olduğunu savunan Schinas, Avrupa Komisyonu’nun çözüm sürecini desteklemek için oynadığı rollere işaret etti.

Schinas, Komisyon’un “çözüm sürecinde oynadığı rollere” de işaret ederek “bunlardan biri Kıbrıs Türk toplumuna mali destek programıdır. 2006-2024 döneminde Komisyon bu programa 727 milyon euro sağladı.” ifadesini kullandı.

AP Sol Grup üyesi Kıbrıslı Rum Avrupa Milletvekili Yorgos Yeorgiu, Kıbrıs’ta iki halk ve iki devlet olmadığını iddia etti. Yeorgiu, “Sahte devlet ancak İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon ile ortadan kaldırılır, aksi halde taksim kabusuna sürükleniriz.” dedi.

Avrupa Halk Partisi üyesi Kıbrıslı Rum Avrupa Milletvekili Lukas Furlas, çifte standart uygulamakla suçladığı AB’nin Kıbrıs sorunundaki tavrını iki yüzlü bulduğunu söyledi.

Avrupa Halk Partili Kıbrıslı Rum Avrupa Milletvekili Mihalis Hacipanedelas, Ukrayna’daki uluslararası hukuk ihlaline tepki gösterilirken Kıbrıs’takine suskun kalındığını söyledi ve sebebini sordu.

Sosyalistler-Demokratlar üyesi Kıbrıslı Rum Avrupa Milletvekili Kostas Mavridis AB Genel Kurulu’nun toplantı başlığında Türkiye kelimesinin olmadığına dikkat çekti ve KKTC’yi “kurduğunu” öne sürdüğü Türkiye’nin KKTC’ye vermekte olduğu desteğine dikkat çekti.

Bağımsız Kıbrıslı Rum Avrupa Milletvekili Fidias Panayotu ise Kıbrıs sorununun “çözümünün yüzde 95’inde uzlaşı sağlandığı ancak müzakere sürecinin batağa saplandığı” görüşünü ortaya koydu.